Alles rund ums Kind sollen Besucher beim Benefiz-Basar mit Tortenverkauf am Samstag, 11. März, ab 14 Uhr im Autohaus Henzel, Wormser Straße 77, in Frankenthal finden. Der Erlös aus Standgebühren, Getränke- und Kuchenverkauf wird laut Pressemitteilung für ein Hilfsprojekt gespendet. Bereits zum zehnten Mal räumt das Frankenthaler Familienunternehmen demnach seine Autohalle für einen guten Zweck um. Private Verkäufer bieten dabei ihre Waren an. Beim letzten Termin im April 2022 sei man auf 50 Verkaufstische gekommen, so das Autohaus. Das Warenangebot sei bisher immer sehr gefragt gewesen und auch vor der üppigen Kaffee- und Kuchentheke hätten Besucher Schlange gestanden. Das reichhaltige Sortiment werde wieder kurz vor dem Basar von der Partnerin des Geschäftsführers, Uschi Dinger, gebacken. Sie und Peter Henzel seien die Initiatoren der Benefiz-Basare. Soziales Engagement gehöre „zur DNA des Autohauses“, so der Geschäftsführer.