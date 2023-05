Die männliche Handball-A-Jugend der HSG Eckbachtal spielt am Sonntag in Göllheim in einer Vierergruppe die erste Runde zur Oberliga-Qualifikation. Insgesamt bewerben sich acht Teams um drei Plätze.

Die beiden Gruppenersten dürfen am Donnerstag in die zweite Runde gehen. „Wir gehen definitiv nicht als Favoriten in die Spiele“ erzählt HSG-Trainer Peter Baumann von einer nicht optimalen Vorbereitung, bedingt durch Krankheiten oder Verletzungen. Unterstützung kommt daher von einigen B-Jugendspielern. „Wir haben viel Abwehr trainiert“, erklärt der Trainer. Sorgen macht sich der Coach um die rechte Seite, die komplett ausfällt. Da müssten nun andere aushelfen, setzt Baumann auf Flexibilität. Bei den Torhütern hingegen hat er die Qual der Wahl, gehören doch gleich fünf Keeper zum Kader.

Erster Gegner der Gekkos ist die HSG Landau-Land, die in der letzten Saison mit der B-Jugend in der Oberliga spielte. Sie ist für Baumann Favorit. Die Nordpfälzer Wölfe hätten eine gute Entwicklung genommen. Und der TSV Speyer als Zweiter der Pfalzliga dürfe nicht unterschätzt werden. „Wir müssen uns strecken“, sagt Baumann. Für die Spieler der Gekkos, die auf der Schwelle zu den Oberliga-Herren seien, sei es wichtig, Erfahrungen sammeln zu können, findet der A-Jugend-Trainer. Gespielt wird am Sonntag ab 11 Uhr in der Hans-Appel-Sporthalle in Göllheim.