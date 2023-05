Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf weiterführende Schulen gibt es in Frankenthal. Wie viele neue Fünftklässler werden sie im Sommer aufnehmen – und wo mussten Bewerber abgelehnt werden? Wir haben nachgefragt.

614 Kinder werden nach den Sommerferien voraussichtlich in die fünfte Klasse an einer der weiterführenden Schulen in Frankenthal wechseln.