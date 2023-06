Ein 42-Jähriger geriet am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in einer Kneipe in der Eisenbahnstraße in eine Schlägerei mit einer fünfköpfigen Gruppe. Wie die Polizei meldet, schlugen die Personen mehrfach auf den Mann ein. Daraufhin versprühte ein unbeteiligter 65-Jähriger ein Tierabwehrspray in der Kneipe. Die fünfköpfige Gruppe entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Der 42-Jährige wurde wegen seiner Verletzungen im Gesicht und einer Atemwegsreizung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.