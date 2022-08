Der Tennis-Nachwuchs des TC Mörsch ist derzeit nicht zu stoppen. Durch die neuerlichen Erfolge von Oskar Garrecht, Julius Lojet und Anton Waltz hat sich die Anzahl der Turniersiege des TCM in dieser Freiluftsaison bereits auf zehn erhöht.

Alleine zwei Turniererfolge gab es beim Schriesheimer Jugend-DTB-Ranglistenturnier in der U10 beziehungsweise U11. Julius Lojet dominierte in der U10 und gewann seine Gruppe mit zwei deutlichen Siegen gegen Adam Ben Amor (TC Weinheim) und Arthur Dyer (TG Großsachsen). Auch im Finale gegen Jannik Zein (TCN Ilvesheim) ließ Lojet nichts anbrennen und setzte sich glatt mit 6:1, 6:0 durch.

Vereins- und Teamkollege Oskar Garrecht bejubelte zeitgleich den Titel in der Altersklasse U11. Nachdem er in beiden Gruppenpartien gegen Luis Orakcioglu (TC SG Heidelberg) und Maximilian Rajkovic (TC Schriesheim) ohne Spielverlust blieb, behielt er auch in Finale gegen Lukas Martini (TC Olympia Lorsch) mit 6:1, 6:4 die Oberhand.

Erfolgreich im Urlaub

Dass man auch den Urlaub mit erfolgreichem Turniertennis verbinden kann, zeigte Anton Waltz beim Wilson-Junior-Race-Ranglistenturnier der Borkum Junior Open. Er gewann sowohl die J4-Konkurrenz der ersten Turnierserie als auch die J5-Konkurrenz der zweiten Serie. In allen sechs Partien blieb der junge Mörscher ohne Satzverlust und ließ auch dem topgesetzten Justus Strotmann (TV Sparta Nordhorn) beim 6:1, 6:0 keine Chance. Auch Moritz Karch jubelte auf Borkum. Er gewann alle seine Gruppenspiele und somit die Borkum Mini Open (U8 bis U10).