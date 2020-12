In der Nacht auf Sonntag, 27. Dezember, haben bislang unbekannte Täter in der Wormser Innenstadt im Bereich der Johanniterstraße, Kapuzinerstraße und des Liebfrauenrings fünf Pkw der Marke Mercedes-Benz aufgebrochen. Laut Polizei waren alle Autos auf der Straße unmittelbar vor den Wohnhäusern abgestellt. Aufgebrochen hätten die Täter die Fahrzeuge in vier Fällen an der hinteren Dreiecksscheibe und in einem Fall an der vorderen linken Seitenscheibe. Gestohlen wurden nach Angaben der Polizei einmal ein Etui mit Tankkarten und Fahrzeugschein sowie ein geringer Barbetrag. In drei Fällen seien die Täter leer ausgegangen. Der Schaden belaufe sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.