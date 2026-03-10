Ökologisch sinnvoll und gemeinschaftsfördernd sind die Aktionen, bei denen Bürger ihr Dorf von Müll befreien. Am Samstag wurde das nun auch in Kleinniedesheim ausprobiert.

„Die Stimmung war sehr gut, es wurde viel gelacht und sich ausgetauscht, und bei dem Wetter haben es alle genossen, Zeit in der Natur zu verbringen und damit noch eine gute Sache zu unterstützen.“ So lautet das Fazit von Marco Peters, dem Vorsitzenden der Freien Wählergruppe, nach dem ersten Dreck-weg-Tag in Kleinniedesheim. Die Aktion fand auf Initiative der FWG statt, die nach getaner Arbeit den Teilnehmern mit einem Imbiss im Schlosshof dankte.

Landwirt hilft mit Anhänger

30 Personen im Alter zwischen sechs und 77 Jahren hätten mitgemacht, berichtet Peters auf Anfrage, darunter zwölf FWG-Mitglieder. Ihnen allen liege „unsere Umwelt und unser Dorf am Herzen“. Neubürger seien nicht dabei gewesen. Los ging’s um 9 Uhr am Kindergarten, wo die Helferschar in Gruppen geteilt wurde und Müllsäcke sowie Greifzangen vergeben wurden. „Dann sind wir zu Fuß, mit dem Rad oder mit Autos ausgeschwärmt“, so Peters. „Den kleinteiligen Müll haben wir direkt eingesammelt, den großen bereitgelegt, damit er mit der Rolle abgeholt werden kann.“ Ein Kleinniedesheimer Landwirt habe den Anhänger zur Verfügung gestellt und mit dem Traktor gezogen.

Die Gemarkung wurde vor allem von herumliegenden Plastikteilen und Flaschen befreit, aber auch auf eine Armbanduhr, eine EC-Karte und einen Autoreifen stießen die Freiwilligen. Am Ende war es laut Peters so viel Abfall, dass er einen Fünf-Kubikmeter-Container randvoll füllte. Der Unrat werde über die Firma Willersinn entsorgt.