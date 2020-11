„Merkwürdige Geräusche“ aus seinem Auflieger haben nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim den aus der Türkei stammenden Fahrer eines Sattelzugs am Montagmorgen Verdacht schöpfen lassen. Die hinzugerufenen Beamten hätten den Anhänger bei Frankenthal geöffnet und dort fünf Geflüchtete aus Afghanistan entdeckt. Die Polizei vermutet nach ersten Ermittlungen, dass die Personen in den Laderaum geschlichen seien, als der Fahrer in Rumänien eine Pause eingelegt hatte. Die Mitglieder der Gruppe seien drei Tage zunächst unbemerkt als blinde Passagiere im Laderaum mitgefahren. Die Geflüchteten seien zunächst in die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer gebracht worden. Der Pressemitteilung zufolge durfte der Lkw-Fahrer „nach ausgiebiger Vernehmung“ seine Tour fortsetzen.