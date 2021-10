Gleich fünfmal haben Einbrecher am Samstag in den frühen Morgenstunden in Beindersheim zugeschlagen. In drei Fällen gelangten die Täter über geöffnete Terrassentüren in Häuser, einmal wurde ein Bewohner wach und verjagte laut Polizei den Einbrecher. In einem weiteren Fall nutzte der Täter einen auf dem Grundstück versteckten Schlüssel. Ins evangelische Gemeindehaus stieg ein Unbekannter über ein aufgehebeltes Dachfenster ein und schaffte es, einen Tresor zu öffnen – allerdings war dort laut Polizei nichts zu holen. Auch im angrenzenden provisorischen Kindergarten wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Beute konnte der Einbrecher offenbar nicht mitnehmen. Der verursachte Schaden muss noch ermittelt werden.