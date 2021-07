Bislang unbekannte Täter haben laut Polizei in der Zeit von Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8.45 Uhr, fünf Autos zerkratzt, die in der Isenachstraße abgestellt waren. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal wenden.