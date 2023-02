Lichterloh in Flammen standen am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr mehrere Pkws auf dem Gelände eines Autohauses in der nahe dem Rhein gelegenen Floßhafenstraße in Worms. Laut Polizeibericht hatten Zeugen den Brand gemeldet. Die Wormser Feuerwehr löschte ihn, allerdings brannten fünf Fahrzeuge vollständig aus, ein weiteres Fahrzeug wurde durch die entstandene Hitze beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und ermittelt. Hinweise an die Polizeiinspektion Worms unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de