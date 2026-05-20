Die Freie Wählergruppe Bobenheim-Roxheim hat erstmals seit vielen Jahren eine neue Führung. Auf Simone Lobocki folgt Manfred Schärf.

Die ehemalige Beigeordnete und Bürgermeisterkandidatin Simone Lobocki, die 18 Jahre lang Vorsitzende der FWG Bobenheim-Roxheim war, hat in der Mitgliederversammlung Ende April nicht mehr für den Vorsitz kandidiert, berichtet FWG-Mitglied und Beigeordneter Manfred Schärf. Er habe sich deshalb selbst zur Wahl gestellt und vorher versucht, andere Personen für die Vorstandsarbeit zu gewinnen.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde demnach Bernhard Zwilling wiedergewählt, und Petra Wilberg wurde das Amt der Schriftführerin übertragen. Das Schatzmeisteramt konnte laut Schärf nicht besetzt werden. Als Beisitzerin unterstützt Nadine Dittrich-Nagel das Führungstrio. Sie ist ebenso wie Zwilling Teil der sechsköpfigen FWG-Gemeinderatsfraktion unter der Leitung von Florian Reuber.

Sechs Ratssitze bei nur 20 Mitgliedern

Die Bobenheim-Roxheimer Freie Wählergruppe hat nur rund 20 Mitglieder, weshalb sie laut dem neuen Vorsitzenden so gut wie keine geselligen Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft stemmen könne. „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Ortspolitik“, sagt Schärf.

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