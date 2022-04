Innerhalb einer Stunde die wichtigsten Frankenthaler Sehenswürdigkeiten kennenlernen – das ist bei historischen Führungen möglich, die der Altertumsverein in Kooperation mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus jeden ersten Samstag im Monat anbietet. Erster Termin ist der 7. Mai.

„Von Tor zu Tor“ führt der Weg vom Wormser Tor aus durch die Innenstadt. Stationen sind, neben den beiden Stadttoren, die Ruine der ehemaligen Klosterkirche St. Maria Magdalena (heute bekannt als Erkenbertruine), die Innenstadtkirchen sowie der Rathausplatz. Informationen zu den historischen Schauplätzen und zur Frankenthaler Industriegeschichte reichern die Stadtführer mit eigenen Anekdoten an. Treffpunkt ist an der Westseite des Wormser Tors. Die Tour endet am Speyerer Tor. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Spenden für den Altertumsverein wird gebeten.

Noch Fragen ?



Stadtführung am Samstag, 7. Mai, 15 Uhr. Anmeldung für die Führungen im Netz unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen oder beim Altertumsverein, Telefon 06233 6671550. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.