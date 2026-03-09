Das Erkenbert-Museum und das Frankenthaler Lerncafé laden am Dienstag, 17. März, um 17 Uhr zu einer Führung in leichter Sprache ein. Sie richtet sich auch an Menschen, die noch dabei sind, Deutsch zu lernen.

In der Führung geht es um die aktuelle Ausstellung zum Thema Glockenguss in Frankenthal. Museumsleiterin Dr. Maria Lucia Weigel führt durch die Schau. Begleitet wird sie von Irina Maltseva und Horst Roos vom Frankenthaler Lerncafé.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zum Lerncafé gibt es unter www.lerncafe-ft.de oder per E-Mail an kontakt@lerncafe-ft.de.