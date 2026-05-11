In Frankenthal wird eine Führung zur Geschichte der Demokratie in der Stadt angeboten. Die Führung wird in leichter Sprache sein und damit auch verständlich für Menschen, die beispielsweise gerade erst angefangen haben, Deutsch zu lernen.

Wie der Frankenthaler Altertumsverein und das Lerncafé mitteilen, gehört Frankenthal zu den Orten, die besonders mit der Geschichte der Demokratie in Deutschland verbunden sind. Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger nahmen 1832 aktiv am Hambacher Fest teil, einem der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der deutschen Demokratie, heißt es in der Ankündigung. Der Frankenthaler Johann Philipp Becker zählte zu den radikalsten und profiliertesten Rednern auf dem Hambacher Fest. Er eilte 1848/49 aus dem sicheren Schweizer Exil seinen deutschen Landsleuten zu Hilfe, um die demokratische Bewegung in Deutschland zu unterstützen. Gemeinsam mit dem Glockengießer Georg Hamm, Vater und Sohn Hillgärtner sowie zahlreichen Juristen kämpfte eine Reihe von Frankenthalern für Gleichberechtigung, Wahlrecht, Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit und Demokratie.

Die Führung unter dem Motto „Einfach.Geschichte“ wird von Werner Schäfer, Mitglied des Stadtführerteams des Frankenthaler Altertumsvereins geleitet.

Info

Führung „Einfach.Geschichte“: Treffpunkt Stadtbibliothek, Welschgasse 11, Mittwoch, 20. Mai, Beginn 16 Uhr. Die Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.