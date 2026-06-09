Der Altertumsverein lädt zu einer Führung über den Hauptfriedhof ein. Im Mittelpunkt stehen Stadtgeschichte, bekannte Persönlichkeiten und der alte jüdische Friedhof.

Der Frankenthaler Altertumsverein lädt für Sonntag, 21. Juni, zu einer Führung über den Hauptfriedhof ein. Beginn ist um 14 Uhr an der Friedhofshalle. Der Rundgang dauert etwa 90 Minuten.

Geleitet wird die Führung von Werner Schäfer, Mitglied der Stadtführungsgruppe und Autor eines Friedhofsführers. Die Teilnehmer erfahren dabei Wissenswertes über bedeutende Frankenthaler Persönlichkeiten, deren Grabstätten sich auf dem Friedhof befinden. Vorgestellt werden unter anderem Industrielle und andere prägende Persönlichkeiten der Stadtgeschichte, deren Namen heute vielfach in Straßennamen weiterleben.

Neben historischen Informationen führt der Rundgang auch zu weniger bekannten Bereichen des Friedhofs, der als eine der „grünen Lungen“ Frankenthals gilt. Auf dem Programm steht zudem ein Besuch des alten jüdischen Friedhofs, auf dem vor rund 200 Jahren die erste Bestattung stattfand. Männer werden dort gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, der Altertumsverein freut sich jedoch über Spenden. Diese werden für den Ankauf und die Restaurierung von Objekten des Erkenbert-Museums verwendet.

Da für die Teilnehmer eine Funkanlage mit Kopfhörern bereitgestellt wird, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese muss spätestens einen Tag vor der Führung per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de oder online über die Stadtführungsseite der Stadt Frankenthal erfolgen.