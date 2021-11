Wegen einer Fortbildung der Mitarbeiter bleibt die Führerscheinstelle (Fahrerlaubnisbehörde) in der Hammstraße 20 von Montag, 8. November, bis Donnerstag, 11. November, geschlossen. In diesem Zeitraum ist die Stelle auch telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Fällen können sich Bürger laut Verwaltung per E-Mail an fuehrerschein@frankenthal.de melden.