Die Führerscheinstelle bleibt seit dieser Woche zusätzlich montags für den Publikumsverkehr geschlossen. Bislang war die Abteilung in der Hammstraße 20 nur mittwochs zu. Der zweite Schließtag wird laut Verwaltung benötigt, um angefallene Rückstände abzuarbeiten. Neben der angesammelten Arbeit sei eine Stelle unbesetzt und es gebe eine längere krankheitsbedingte Vakanz. Ende letzten und Anfang dieses Jahres seien weitere krankheitsbedingte Ausfälle hinzugekommen, informiert die Pressestelle der Stadt auf Anfrage. Die neuen Öffnungszeiten sind Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17.30 Uhr. Termine können online unter www.frankenthal.de/onlinetermin vereinbart werden. Telefonisch zu erreichen ist die Fahrerlaubnisbehörde unter 06233 89 818.

Auch in der Zulassungsstelle waren Bearbeitungsrückstände vergangenen Juli der Grund für eine Einschränkung der Öffnungszeiten. Der zusätzliche Schließtag am Mittwoch sollte ursprünglich auf den Zeitraum bis September 2022 befristet sein. Nun teilt die Stadt auf Nachfrage mit, dass die Zulassungsstelle bis auf Weiteres mittwochs geschlossen bleibe. Auch der gesonderte Schalter für Autohäuser, Händler und Zulassungsdienste, der als Reaktion auf Beschwerden über lange Wartezeiten im März 2022 eingerichtet wurde, ist an diesem Tag nicht besetzt. Der Mittwoch werde genutzt, um den Schriftverkehr abzuarbeiten, der 30 bis 40 Prozent der Arbeitszeit einnehme. Nach längeren Vakanzen sei das Team der Zulassungsstelle aktuell voll besetzt. Für Verzögerungen im Ablauf sorge, dass immer wieder Unterlagen nicht vollständig seien. Besucher sollten sich deshalb vor ihrem Termin informieren, welche Dokumente benötigt werden.