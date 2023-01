Die Führerscheinstelle der Stadtverwaltung in der Hammstraße 20 bleibt am Freitag, 13. Januar, geschlossen. Als Grund nennt die Stadt in einer Mitteilung krankheitsbedingte Personalausfälle. Ab Montag, 16. Januar, hat die Abteilung wieder wie gewohnt geöffnet: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 17.30 Uhr. Termine können unter Telefon 06233 89818 oder im Internet unter www.frankenthal.de/onlinetermin vereinbart werden.