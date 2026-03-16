Eine Polizeistreife hat am Sonntagnachmittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei meldet, wurde der 64-Jährige gegen 15 Uhr in der Gutenbergstraße von den Beamten angehalten und kontrolliert. Dabei fiel den Polizisten starker Alkoholgeruch auf. Der Mann schwankte beim Aussteigen und hatte einen unsicheren Gang. Ein Atemalkoholschnelltest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo ein Polizeiarzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 64-Jährigen wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Auch die Führerscheinbehörde wurde informiert.