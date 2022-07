Alle alten Führerscheine müssen in den kommenden Jahren in EU-Scheckkartenführerscheine umgetauscht werden. Aufgrund des hohen Antragsaufkommens bittet die Stadtverwaltung, dass zunächst nur Inhaber von grauen oder rosa Papierführerscheinen den Umtausch beantragen. Jahrgänge zwischen 1959 und 1964 haben dafür bis zum 19. Januar 2023 Zeit. Wer bereits einen Kartenführerschein besitzt, muss diesen frühestens im Jahr 2026 tauschen. Möglich ist der Antrag im Bürgerservice im Rathaus und in der Führerscheinstelle in der Hammstraße 20.