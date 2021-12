Ein 40-Tonner hat am späten Mittwochabend eine Verkehrsinsel auf dem Fahrweg im Wormser Norden massiv beschädigt. Der 43-jährige Lkw-Fahrer gab den Polizeibeamten gegenüber an, Füchsen auf der Fahrbahn ausgewichen zu sein. Nach einer Vollbremsung sei er auf die Verkehrsinsel aufgefahren. Der Wormser war laut Bericht kurz nach 23 Uhr mit seinem 40-Tonner von der B9 kommend in Richtung Von-Steuben-Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Spur abkam und mit der rechten Lkw-Front auf den Fahrbahnteiler kam. Der Brummi fuhr ein Verkehrszeichen um und verteilte die in der Insel eingelassenen Pflastersteine auf der Fahrbahn. Der Sachschaden an Verkehrsinsel und Lkw wird auf 4000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Worms sicherte die Unfallstelle ab.