Der Förderverein für jüdisches Gedenken erinnert anlässlich des Europäischen Tages der jüdischen Kultur am Sonntag, 4. September, mit drei Führungen an die Geschichte der Juden in Frankenthal. Über die Stolpersteine informiert Rüdiger Stein ab 11 Uhr. Treffpunkt ist vor der Zwölf-Apostel-Kirche, Carl-Theodor-Straße. In Frankenthal erinnern 103 Stolpersteine vor deren ehemaligen Häusern und Wohnungen an das Schicksal jüdischer Menschen. Über die beiden Jüdischen Friedhöfe in Frankenthal führt nachmittags Werner Schäfer ab 15 Uhr. Treffpunkt ist vor der Trauerhalle des Hauptfriedhofs, Eingang Wormser Straße. Bei Dauerregen gibt es einen Bild-Vortrag in der Trauerhalle. Das älteste Grab stammt aus dem Jahr 1826. Bei einer Führung durch die Innenstadt informiert Herbert Baum um 17 Uhr vor den wichtigsten Stationen mit Fotos über die Geschichte der Juden in Frankenthal. Treffpunkt ist der Gedenkstein auf dem Spielplatz Glockengasse. Die Führungen sind kostenlos. Informationen im Internet unter www.juden-in-frankenthal.de.