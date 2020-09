Mit zwei Konzerten nimmt der Förderverein Kirchenmusik den Veranstaltungsbetrieb wieder auf. Los geht es mit einem Orgelspaziergang.

Zwei Organisten spielen am Sonntag, 20. September, ab 15 Uhr in zwei verschiedenen Kirchen. Den Auftakt macht Organist Wolfgang Portugall in der Kirche St. Ludwig. Er spielt unter anderem Werke von Dieterich Buxtehude, Ludwig van Beethoven und Luigi Cherubini. Gegen 15.30 Uhr spazieren die Konzertbesucher zur Zwölf-Apostel-Kirche, wo der Bezirkskantor Eckard Mayer Werke von Johann Sebastian Bach, Vincent Lübeck und Dudley Buck spielen wird. Der evangelische Pfarrer und Liedermacher Clemens Bittlinger kommt am Sonntag, 15. November, 17 Uhr, in die Kirche St. Ludwig. Begleitet wird er dabei von dem Schweizer Tastenvirtuosen David Plüss auf der Orgel sowie dem Saxofonisten Matthias Dörsam, einem bundesweit gefragten Live- und Studioinstrumentalisten. Der Titel „Atem-Klang der Seele“ beschreibt die Gemeinsamkeit von Orgel, Saxofon und Stimme: Sie erzeugen durch Luft einen Klang und hauchen so den jeweiligen Instrumenten ihre Seele ein. Dass Bittlinger auch zur Gitarre greift, lässt das Konzert zu einem spannenden Dialog zwischen Liedermacher und moderner Kirchenmusik werden.

Anmeldung zu den Konzerten per E-Mail an Mechthilde.Wieder@arcor.de oder unter Telefon 0621 5297708. Sollten mehr als 100 Anmeldungen für den Auftritt von Clemens Bittlinger eingehen, kann es ein zweites Konzert am gleichen Tag geben. Der Eintritt ist frei.