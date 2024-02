Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Stoppen Sie die Zwangsversetzung von Förderschullehrern der Tom-Mutters-Schule“: Mit diesem Appell wenden sich Eltern in einer Online-Petition an die Schulaufsicht. Eine Lehrkraft der Schule ist seit 1. Februar – für die Eltern überraschend – an eine andere Förderschule abgeordnet, an der Personal fehlt. Laut Behörde ein üblicher Vorgang, der der Schule lange bekannt gewesen sei.

Zehn Lehrerwochenstunden: So viel muss die Tom-Mutters-Schule, die laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) rechnerisch über ihrem Bedarf liegt, bis Schuljahresende