Kostenlose Nachhilfe beim Aufholen von Lücken nach dem Fern- und Wechselunterricht soll erneut die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen geben. Schüler der Klassenstufen eins bis neun können sich über ihre Schule dazu anmelden. Gesucht werden noch freiwillige Helfer.

Das Angebot der Landesregierung soll helfen, verpassten Stoff in den Ferien nachzuholen oder Erlerntes zu festigen. Schwerpunkt werden laut einer Mitteilung der Stadt die Fächer Deutsch und Mathematik sein. Bei entsprechendem Lehrpersonal könne auch Nachhilfe in Englisch und in den Naturwissenschaften angeboten werden. Im vergangenen Jahr nahmen in Frankenthal 216 Schüler in 22 Kursen an der Sommerschule teil.

Das Förderangebot findet von 16. bis 20. und von 23. bis 27. August, jeweils drei Stunden am Tag in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert-Schuman-Schule statt. Anmelden können sich Schüler direkt bei ihrer jeweiligen Schule. Ein entsprechender Elternbrief mit weiteren Informationen soll laut Stadtverwaltung demnächst verteilt werden.

Die Suche und Einteilung der Helfer übernimmt das Land, das auch eine Aufwandsentschädigung zahlt. Wer sich in der Sommerschule engagieren möchte, kann sich noch bis zum 21. Juni unter https://bm.rlp.de/de/bildung/sommerschule/anmeldung registrieren. Fragen zum Freiwilligeneinsatz beantwortet das Sommerschul-Team des Ministeriums für Bildung unter der Telefonnummer 06131 16-5200 sowie unter der E-Mail-Adresse

ferien@bm.rlp.de. rhp/soj