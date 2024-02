Nicht jeder, der droht, begeht eine Amoktat – aber jeder, der eine Amoktat begeht, hat vorher damit gedroht: Das ist eine der Erkenntnisse aus der Kriminologie, die Dozentin Hildegard Korbmacher vermitteln will. Nach einer Amoktat 2010 an ihrem Schulzentrum in Ludwigshafen hat sich die Berufsschullehrerin intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die landesweit einzige Referentin zu Amok-Prävention ist regelmäßig für Fortbildungen in Schulen. Sie sagt: Diese Taten lassen sich verhindern, wenn Lehrer, Eltern und MItschüler frühzeitig Warnsignale erkennen.

