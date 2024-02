Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein bewaffneter Jugendlicher dringt in die Schule ein, er tötet Mitschüler und Lehrer: Solche schrecklichen Amoktaten lassen sich verhindern, sagt Hildegard Korbmacher. Die Lehrerin hat sich nach einem Fall an ihrer Berufsschule in Ludwigshafen intensiv mit Täterprofilen beschäftigt. Im Interview mit Sonja Weiher erklärt sie, auf welche Alarmzeichen Eltern und Lehrer achten sollten.

Der Fokus Ihrer Arbeit liegt auf der Prävention. Lassen sich Amoktaten überhaupt verhindern?

Ja. Alle Täter haben im Vorfeld Signale gesendet. Wenn man diese erkennt,