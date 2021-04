„Frankenthal ist nicht der touristische Hotspot der Region.“ Mit dieser Feststellung löste Heinz-Dieter Quack, aus Salzgitter angereister Professor der Hochschule für angewandte Wissenschaften (Ostfalia), am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss kaum Überraschungsmomente aus. Seine Potenzialanalyse zeigte freilich auch positive Aspekte für den Fremdenverkehr auf und bot reichlich Diskussionsstoff.

Ein Hauptproblem sah der Experte darin, dass eine professionelle touristische Vermarktung nicht stattfinde, obwohl doch die Stadt einiges zu bieten habe. Als Beispiele nannte Quack die günstige Verkehrsanbindung, qualitativ gute Hotelbetriebe und ein florierendes Tagungs- und Kongressgeschäft. Allerdings gebe es für Besucher keine Anlaufstelle und keine erkennbare Lenkung. „Es fehlt die Basis.“ Um in einem ersten Schritt Kurzurlauber zu gewinnen, riet Quack zu einer Zusammenarbeit mit anderen Regionen und einer Vernetzung mit dem Verein Pfalz-Touristik.

Im Hinblick auf die Übernachtungszahlen in Frankenthal gab Heinz-Dieter Quack zu bedenken, dass im Durchschnitt jeder Gast kürzer als zwei Nächte bleibe, was auf einen hohen Anteil an Geschäftsreisenden hindeute. Freilich sei auch die Nachfrage von 2012 bis 2017 um 23 Prozent „erkennbar gestiegen“, während sich die Anzahl der Hotelbetriebe leicht reduziert habe. Ein „signifikant hohes Informationsbedürfnis“, das in der Regel online gestillt werde, beziehe sich bei Urlaubern auf kulturelle Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse in der Natur. Als Ansatzpunkt für Frankenthal sah er eine digitale Umsetzung seiner Stadtgeschichte.

Nachfrage gewachsen

Gerade für mittlere Städte sei die Nachfrage gewachsen, führte Quack aus. „Der Mensch braucht Zeit, Geld und Lust, sonst kommt er nicht.“ Steigendes Qualitäts- und Preisbewusstsein korrespondiere mit einer gesunkenen Reisedauer und dem Trend zu Tagesausflügen. Auch würden Entscheidungen flexibler und spontaner – vorzugsweise online – getroffen.

Individualität und Authentizität seien mehr gefragt denn je. Der touristische Neustart nach Corona biete eine „historische Chance für B-Destinationen“, erklärte Quack. Seine Ratschläge für Frankenthal: Einsteigen in eine professionelle Vermarktung, sich im Internet sichtbar machen, ein Gesamtkonzept mit verschiedenen Akteuren erstellen und Ankerpunkte für Gäste schaffen. Allerdings – so der Referent – dürfe sich der Tourismus nicht gegen die Bevölkerung entwickeln.

„Brauchen Personal“

„Wir brauchen Personal und Mittel. Das Ganze nebenbei zu machen, funktioniert nicht“, gab Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) zu verstehen. Der Stadtrat habe im Haushalt eine entsprechende Stelle bewilligt, die inzwischen ausgeschrieben sei. „Wir müssen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen“, sagte Hebich auch mit Blick auf die neue Konzeption für das Erkenbert-Museum.

Einen „Kulturtourismus“ hielt Manuel Baqué (CDU) für durchaus interessant. Dieter Schiffmann (SPD) fragte nach der von Heinz-Dieter Quack favorisierten Zielgruppe („Paare ohne Kinder als kulturell interessierte Tagesgäste“) und brachte ergänzend den Radtourismus ins Spiel. Selbst wenn Frankenthal eine reine Wohnstadt sei, sah David Schwarzendahl (Linke) auch touristisches Potenzial, speziell für Bahnreisende. Thomas Börstler (FDP) plädierte für ein „offenes Marketingkonzept“. Und Jesko Piana (FWG) ging alles nicht schnell genug. „Wir sollten die Zeit nutzen, um endlich in die Pötte zu kommen“, forderte er.

Längerer Prozess

Dagegen sprach Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) von einem längeren Prozess, der sich aber lohne, da Frankenthal „attraktive Dinge“ aufzuweisen habe. Ihr Fraktionskollege Rainer Schulze war eher skeptisch und erinnerte daran, dass die Stadt vor Jahren die Mitgliedschaft im Verein Pfalz-Touristik gekündigt habe, da der Verband keine Aktivitäten entfaltet habe. Auf die kritische Anmerkung von CDU-Fraktionschefin Gabriele Bindert, sie habe sich mehr konkrete Aussagen von der Potenzialanalyse erwartet, konterte OB Hebich mit dem Hinweis, dass dies nicht die Aufgabenstellung gewesen sei.