„Goldrichtig“ nennt der ehemalige langjährige Frankenthaler Landtagsabgeordnete Dieter Schiffmann den Zeitpunkt der Ankündigung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), sich aus dem Amt zurückzuziehen. In einer Pressekonferenz hatte die 63-Jährige am Mittwochnachmittag angekündigt, dass Sozial- und Transformationsminister Alexander Schweitzer im Juli ihre Nachfolge übernehmen soll. Auch diese Entscheidung nennt der Frankenthaler Stadtrat „die einzig richtige und überzeugende Lösung“. Bereits als Fraktionsvorsitzender von 2014 bis 2021 habe der Südpfälzer eine klare politische Linie vorgegeben. „Alexander Schweitzer spricht eine Sprache, die bei den Menschen ankommt“, betont Schiffmann. Er kenne den 50-Jährigen seit dessen Zeit bei den Jusos. Seit mehr als drei Jahrzehnten verfolge er die politische Karriere des 50-Jährigen, sagt der ehemalige Leiter der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz.

Auch die scheidende Ministerpräsidentin hat der Frankenthaler, der von 1987 bis 2005 Abgeordneter in Mainz war, bereits als junge Frau in seiner Anfangszeit im Landtag kennengelernt. Dreyer war damals Mitarbeiterin im wissenschaftlichen Dienst des Landesparlaments. Als Nachfolgerin des ehemaligen Ministerpräsdenten Kurt Beck (SPD) habe die gebürtige Neustadterin 2013 „keine einfache Aufgabe“ übernommen. Nach dem Rücktritt der Bundesparteivorsitzenden Andrea Nahles habe Dreyer, die 2019 mit Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel vorübergehend an die Parteispitze aufrückte, die SPD in einer schwierigen Phase wieder zusammengeführt, erinnert der 75-Jährige.