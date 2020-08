Weil er seinen 18-jährigen Ex-Geliebten aus Ludwigshafen im November vergangenen Jahres in seiner Frankenthaler Wohnung nach Überzeugung der Richter mit Messerstichen tödlich verletzt hat, muss der Angeklagte (23) für zwölfeinhalb Jahre hinter Gitter. Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts hat am Montagnachmittag im Fall des Mannes außerdem Sicherungsverwahrung nach dem Verbüßen der Haftstrafe angeordnet. In ihren Plädoyers vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Gefängnis für ihn gefordert und sich überzeugt davon gezeigt, dass der Frankenthaler auch nach seiner Haftzeit eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Seine Verteidiger hielten maximal sieben Jahre Freiheitsentzug für angemessen.

