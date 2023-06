Die Zahl der Arbeitsunfälle beim Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) sind nach einem Rückgang während der Corona-Pandemie im Vorjahr wieder gestiegen. Das geht aus einer Statistik hervor, mit der sich der Betriebsausschuss am Montag, 19. Juni, 17 Uhr, befasst. Demnach gab es 2022 17 meldepflichtige Arbeitsunfälle (2021: 11) und 30 weniger schwere Verletzungen (2021: 14), etwa Kratzer oder leichte Schnitte am Finger, die nicht gegenüber der Berufsgenossenschaft angezeigt wurden. Fünf dieser Vorfälle seien im Verlauf doch noch meldepflichtig geworden. Produktionsausfälle, Erhöhung der Berufsgenossenschaftsbeiträge und Lohnfortzahlung verursachten laut Stadt Kosten in Höhe von 118.000 Euro (2021: 55.500 Euro). Bei drei der Arbeitsunfälle sei die betroffene Person im Vorjahr mindestens 30 Tage ausgefallen, 2021 war das einmal der Fall. Der Ausschuss tagt öffentlich im Aufenthaltsraum des EWF, Ackerstraße 24.