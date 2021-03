Das Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) im Starenweg bleibt nach Angaben der Verwaltung am Karsamstag, 3. April, geschlossen. Ab Mittwoch, 7. April, gelten laut Stadt bis Ende Oktober wieder die Sommeröffnungszeiten für das Gelände: Mittwoch von 16 bis 18.30 Uhr, Freitag von 13 bis 17 Uhr und Samstag von 7.30 bis 13 Uhr. Informationen zum Wertstoffhof gebe es beim EWF-Bürgerbüro unter der Rufnummer 06233 89777 oder per E-Mail an die Adresse ewf-service@frankenthal.de.