Das Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) im Starenweg bleibt nach dessen eigenen Angaben wegen einer betrieblichen Veranstaltung am Freitag, 21. Juli, geschlossen. Das Bürgerbüro in der Ackerstraße sei an diesem Tag nur von 8 bis 11 Uhr besetzt, teilt der EWF mit. Am Samstag, 22. Juli, öffne der Wertstoffhof dann wieder regulär von 7.30 bis 13 Uhr. Ebenfalls am Samstag findet von 9 bis 12 Uhr auf dem Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 die nächste Schadstoffsammlung statt. Dann nehmen Mitarbeiter des Eigenbetriebs unter anderem Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Pflanzenschutzmittel zur Entsorgung an. Die Substanzen sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet mitgebracht werden. Weitere Sammelaktionen an folgenden Terminen: 16. September, Kerweplatz Eppstein; 11. November, Kerweplatz Studernheim; 9. Dezember, EWF-Betriebsgelände. Weitere Informationen im Abfallkalender, im Netz unter www.frankenthal.de/ewf und telefonisch unter der Nummer 06233 89-777.