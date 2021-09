Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) sucht Helfer für die diesjährige Putzaktion „Sauberhaftes Frankenthal“. Von 27. September bis 9. Oktober soll die Stadt wieder auf Vordermann gebracht werden. Der Aufruf richtet sich vor allem an Vereine, Unternehmen, Freundesgruppen, Kindergärten und Schulen. Aber auch Privatpersonen dürfen sich gerne beteiligen.

Alle Teilnehmergruppen können innerhalb des Aktionszeitraums Tag und Zeitrahmen ihrer Putzaktion frei auswählen, teil der EWF mit. Den Putzort kann ebenfalls jeder selbst bestimmen. Infrage kommen zum Beispiel Wege rund ums Vereinsheim, Firmengelände oder Wohngebiete, Grünflächen, Spielplätze und Feldwege. Der EWF stellt nach eigenen Angaben wie jedes Jahr Arbeitshandschuhe, Warnwesten und Abfallsäcke für alle Helfer zur Verfügung und sorgt für einen reibungslosen Ablauf beim Einsammeln der Abfälle.

Jeder Helfer erhält außerdem nach getaner Arbeit eine kleine Stärkung. Als Anerkennung für das freiwillige Engagement verlost der EWF Geldpreise in den Kategorien „Kindergärten, Schulklassen und Vereine“, „Sonstige Institutionen“, „Unternehmen“ und „Einzelpersonen“ in Höhe von 50 bis 250 Euro. Anmeldungen nimmt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal telefonisch unter 06233 89-238, per E-Mail an ewf-service@frankenthal.de entgegen. Ansprechpartnerin ist Melanie Sejdija.

Erste Putzaktion 2005

Bei der ersten Frankenthaler Putzaktion 2005 engagierten sich rund 950 Helfer. In den vergangenen Jahren stieg die Teilnehmerzahl konstant. 2019 nahmen mehr als 4000 Personen teil. 2020 fiel die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie kleiner aus. Trotz widriger Bedingungen engagierten sich 1400 Helfer, darunter 1100 Kinder, und sammelten rund 900 Kilogramm Abfälle.

Der EWF sieht die Putzaktion nicht nur als gelebtes Bürgerengagement, sondern auch als ein wichtiges Instrument für Umweltschutz und Umweltbildung. Vor allem Kinder lernen, dass Müll nicht in die Natur gehört, weil es nicht nur unschön aussieht, sondern auch schädlich für Tiere und Pflanzen ist. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmer als Multiplikatoren dienen, die auch ihr Umfeld auf das Thema aufmerksam machen. In den vergangenen Jahren mussten die Mitarbeiter des EWF immer häufiger ausrücken, um größere Müllablagerungen im öffentlichen Raum zu entfernen.