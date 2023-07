Das Defizit im Wirtschaftsplan des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) wird im laufenden Jahr von den ursprünglich veranschlagten 716.400 Euro auf rund 1,21 Millionen Euro ansteigen. Mit diesen Zahlen hat sich am Montag, 17. Juli, 17 Uhr (Aufenthaltsraum EWF, Ackerstraße 24) der Betriebsausschuss zu beschäftigen. In allen Geschäftsfeldern – Entsorgungsbetrieb, Wirtschaftsbetrieb und Friedhofswesen – gebe es Mehrkosten, die nicht kompensiert werden könnten, heißt es in der Beschlussvorlage für den Ausschuss. Allein im Wirtschaftsbetrieb steigt das Minus demnach von 526.600 auf 823.700 Euro. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Kostenentwicklung bei den Friedhöfen, die Beschaffung von Regenwasserpumpen für das Werk Flomersheim-Eppstein und eine Information über Müllfahrzeuge mit alternativen Antriebsformen wie Wasserstofftechnik.