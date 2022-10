Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) will bürgerfreundlicher werden und für sein Gebäude in der Ackerstraße zu üblichen Öffnungszeiten einen dauerhaften Pförtnerdienst einrichten. Er soll in erster Linie Auskünfte erteilen, die Besucher an die richtige Stelle schicken sowie gelbe Säcke, Hundekotbeutel und Windelsäcke ausgeben. Die Besetzung der Stelle erfolge – wie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss informierte – in wechselnden Teams aus dem Kreis der „leistungsgeminderten Mitarbeitenden“ des EWF, vorwiegend aus dem Bereich der Straßenreinigung. Ziel sei es, diese Beschäftigten von körperlichen Arbeiten teilweise zu entlasten. Auf diese Weise bestehe die Möglichkeit, „Schonarbeitsplätze“ im Sinne eines betrieblichen Eingliederungsmanagements anzubieten. Darüber hinaus will sich der EWF künftig stärker als zertifizierter Ausbildungsbetrieb positionieren. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, soll das Angebot für Azubis erweitert werden, kündigte Knöppel an. So sollen ab 2024 zwei weitere staatlich anerkannte umwelttechnische Ausbildungsberufe – Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice sowie für Kreislauf- und Abfallwirtschaft) angeboten werden.