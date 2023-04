Die nächste Schadstoffsammlung ist am Samstag, 22. April, 9 bis 12 Uhr, auf dem Betriebsgelände des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs der Stadt (EWF) in der Ackerstraße 24. Gefährliche Abfälle wie Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungs- und Pflanzenschutzmittel können dann entsorgt werden. Laut EWF sollen die Schadstoffe in Originalverpackungen oder ausreichend gekennzeichnet abgegeben werden. Gewerbliche Abfälle werden nicht angenommen. Infos: Telefon 06233 89777, www.frankenthal.de/ewf.