Das Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (EWF) im Starenweg bleibt nach wie vor ein Zuschussgeschäft. Die finanzielle Lage hat sich in den vergangenen beiden Jahren jedoch entspannt.

Das Defizit konnte nahezu halbiert werden – von knapp 480.000 Euro (2020) auf 255.000 Euro im Jahr 2022, wie aus einem Bericht des EWF im städtischen Betriebsausschuss hervorgeht. Für diese Entwicklung gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: Es wurde an der Gebührenschraube gedreht, die Anlieferung verschiedener Abfallarten – insbesondere Bauschutt – ist teurer geworden. Demgegenüber sind die Entsorgungskosten zurückgegangen, für die Verwertung bestimmter Materialien wird inzwischen sogar eine Vergütung gezahlt.

So hat das Altholz in Folge der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise als Ersatzbrennstoff zunehmend an Bedeutung gewonnen. Rund 1100 Tonnen wurden 2022 im Wertstoffcenter angeliefert, die Verwertungserlöse beliefen sich 2022 auf 18.000 Euro. Beim Metallschrott wurden knapp 44.000 Euro, beim Altpapier mehr als 13.000 Euro auf der Habenseite verbucht. Lagen die Einnahmen 2020 noch bei 135.000 Euro, konnten im vergangenen Jahr 216.000 Euro erzielt werden. Im gleichen Zeitraum gingen die Entsorgungskosten von 228.000 auf 116.000 Euro zurück.

Einbruch beim Bauschutt

Einen enormen Mengeneinbruch registrierte das Wertstoffcenter beim Bauschutt – von knapp 1000 Tonnen (2020) auf 462 Tonnen im vergangenen Jahr. Eine Hauptursache sieht der EWF in der Erhöhung der Annahmegebühren. Zuvor hatten zahlreiche Bürger und Gewerbetreibende aus den Umlandgemeinden die kostengünstige Anlieferung von Bauschutt und die gebührenfreie Annahme von Sperrmüll genutzt. Nunmehr wird verstärkt der Weg zu privaten Entsorgungsbetrieben gesucht, sodass das Ziel, diese Mengen umzuleiten, erreicht worden ist.

Ebenfalls positiv: Den Bauschutt zu entsorgen, verursacht mittlerweile geringere Kosten. Für eine Tonne recyclingfähiges Material mussten 2021 noch 26,88 Euro gezahlt werden, im vergangenen Jahr sank der Verwertungspreis auf 17,85 Euro pro Tonne. Hier haben sich nach Einschätzung des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes die Trennung der Stoffe bei der Annahme und die Sortenreinheit des gut sortierten Bauschutts ausgewirkt.

Das Ziel, mit den Gebühren zumindest die Entsorgungskosten zu decken, wurde 2022 erreicht. „Das Wertstoffcenter soll weiterhin als Zuschussbetrieb geführt werden, der als Serviceleistung den Bürgern Frankenthals zur Verfügung steht“, heißt es in einem dem Ausschuss vorgelegten Bericht. Das Defizit muss über die Abfallgebühren ausgeglichen werden.