Zweimal im Jahr können Frankenthaler ihren Grünabfall in vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) aufgestellten Containern abliefern – im Herbst und im Frühjahr. Am kommenden Samstag, 20. März, ist das nach Angaben der Verwaltung von 9 bis 13 Uhr möglich. An elf Standorten im Stadtgebiet seien die Behälter aufgestellt. Je ein EWF-Mitarbeiter stehe für Fragen zur Verfügung und beaufsichtige die Anlieferung. Grünabfälle wie Grasschnitt, Hecken- und Baumschnitt (bis 15 Zentimeter Durchmesser) können bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Kubikmeter pro Anlieferer kostenlos abgegeben werden. Die Standorte der Container: Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße), Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), Jean-Ganss-Straße (Ecke Rudolf-Kausch-Straße), Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring), Nachtweideweg 17 a (EWF, Abteilung Grünunterhaltung) und am Strandbad (Parkplatz 1). In den Vororten Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim steht der Container auf dem Kerweplatz. Der EWF weist darauf hin, dass vor Ort die Abstandsregeln eingehalten und ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Längere Wartezeiten seien möglich. Informationen beim EWF unter der Rufnummer 06233 89 777.