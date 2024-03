An Containern im Stadtgebiet und in den Vororten können Bürger am Samstag, 16. März, von 9 bis 13 Uhr Gras-, Hecken- und Baumschnitt loswerden. Auf diesen Termin, den er jeweils einmal im Frühjahr und Herbst anbietet, macht der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) aufmerksam. Mitarbeiter überwachen die Anlieferung und beantworten Fragen. Abgegeben werden können laut Pressemitteilung Grünabfälle bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Kubikmetern pro Anlieferer. Das entspreche der Ladung eines einachsigen Anhängers. Die Container stehen nach EWF-Angaben im Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße), in der Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), in der Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), in der Jean-Ganss-Straße (Ecke Rudolf-Kausch-Straße), auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring), im Nachtweideweg 17 a (EWF-Gelände), am Strandbad (Parkplatz 1) und auf den Kerweplätzen in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim. Informationen im EWF-Bürgerbüro, Telefon 06233 89-777, und im Netz unter www.frankenthal.de/ewf.