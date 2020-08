Mit steigenden Temperaturen kann es in der Biotonne zu schlechten Gerüchen und Madenbefall kommen. Darauf weist der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) hin. Wenn man einige Regeln beachtet, kann man nach Einschätzung der Fachleute solchen Problemen aber wirksam entgegentreten.

Bioabfälle sollten vor der Entsorgung in Zeitungspapier eingewickelt werden, rät der EWF. Das hält Fliegen fern, nimmt Feuchtigkeit auf und schützt die Biotonne vor größeren Verschmutzungen.

Die Verdichtung der Abfälle sollte vermieden werden. Um den Inhalt aufzulockern, können die Behälterwände mit Zeitungspapier ausgekleidet oder Strukturmaterialien wie kleine Zweige, Holzspäne und zerknülltes Zeitungspapier genutzt werden.

Durch die Zugabe von Gesteinsmehl können Feuchtigkeit gebunden und Madenbefall verringert werden. Das Gesteinsmehl ist in Baumärkten und Gartencentern erhältlich.

Deckel schließen

Der Deckel der Biotonne sollte stets geschlossen bleiben. Die Biotonne sollte möglichst an einem schattigen Platz stehen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Verschmutzungen an der Tonne sollten umgehend beseitigt werden.

„Plastiktüten gehören nicht in die Biotonne“, mahnt der EWF. Einzige Ausnahme: der ecovio-FS Biobeutel der BASF, der von der Verwertungsanlage der Zentralen Abfallwirtschaft in Kaiserslautern zugelassen ist. Nur dieser Biobeutel dürfe in die Biotonne.

Nachrüstung möglich

Außerdem weist der EWF darauf hin, dass Biotonnen mit einem Biofilterdeckel zur Reduzierung des Geruchs gebührenpflichtig nachgerüstet werden können. Der Filterdeckel ist für die Behältergrößen von 40 bis 240 Liter verfügbar und kann schriftlich, telefonisch unter der Nummer 06233 89-777 oder per E-Mail an die Adresse ewf-service@frankenthal.de beantragt werden. Für Rückfragen zum Thema stehen die Mitarbeiter des EWF zur Verfügung.