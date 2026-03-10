Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) führt ab Mittwoch, 11. März, ein neues Informationssystem ein, um Bürgerinnen und Bürger über falsch befüllte Abfalltonnen zu informieren. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Statt der bislang verwendeten orangefarbenen Aufkleber sollen künftig Türschilder genutzt werden, die in den Griff der jeweiligen Abfalltonne eingehängt werden. Die Mitarbeitenden des EWF markieren darauf lediglich das entsprechende Kästchen, um den Grund für die Beanstandung anzugeben.

Nach Angaben der Stadt sind die Schilder aus Recyclingpapier gefertigt und können nach der Nutzung über die Papiertonne entsorgt werden. Auf der Rückseite finden sich außerdem Hinweise, warum eine Tonne möglicherweise nicht geleert wurde und wie die Abfälle künftig korrekt entsorgt werden können. Weitere Informationen gibt es unter www.frankenthal.de/ewf.