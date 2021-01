Biotonnen sollten bei Minustemperaturen geschützt aufgestellt werden. Darum bittet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF). Die nächste Schadstoffsammlung findet am Samstag, 16. Januar, statt.

Die derzeitigen winterlichen Temperaturen stellten die Entsorgungsfachleute des EWF vor eine Herausforderung, teilte die Stadtverwaltung mit. „Besonders die braunen Biotonnen lassen sich nur schwer vollständig entleeren, weil Bioabfälle am Tonnenboden oder Tonnenrand festgefroren sind.“ Hilfreich wäre es, die Tonne geschützt an die Hauswand, unter ein Dach oder in die Garage zu stellen und erst kurz vor der Leerung bereitzustellen. Wo das nicht möglich ist, empfiehlt der EWF, den Tonnenboden mit Eierkartons oder Zeitungspapier auszulegen, damit diese die Flüssigkeit aufnehmen können. Feuchte Reste sollten in Zeitungspapier eingewickelt werden. „Hilfreich ist es auch, den Abfall locker zu schichten und ihn nicht zusätzlich zusammenzudrücken“, so der EWF.

Fiebermessung

Die erste Schadstoffsammlung des neuen Jahres findet am Samstag, 16. Januar, 9 Uhr bis 12 Uhr, auf dem EWF-Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 statt. Wegen der Gefahren durch die Corona-Pandemie wird bei Bürgern, die Schadstoffe abliefern wollen, Fieber gemessen: Ab einer Körpertemperatur von mehr als 37,5 Grad wird die Annahme abgelehnt. Wer Stoff anliefern möchte, muss im Auto sitzen bleiben und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Die Annahme der Schadstoffe erfolgt von den Mitarbeitern der Firma Südmüll weitestgehend kontaktlos“, so der EWF. Mit längeren Wartezeiten sei zu rechnen.

Schadstoffe sind nach Angaben des EWF gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Dazu gehören etwa Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel.

In Originalverpackung

Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden.

Weitere Schadstoff-Sammelaktionen sind an folgenden Tagen jeweils samstags vorgesehen: 6. März, Kerweplatz Flomersheim; 24. April, EWF-Betriebsgelände; 12. Juni, Kerweplatz Mörsch; 10. Juli, EWF-Betriebsgelände; 4. September, Kerweplatz Eppstein; 23. Oktober, Kerweplatz Studernheim, und 11. Dezember, EWF-Betriebsgelände.

Weitere Informationen können dem Abfallkalender entnommen werden und sind unter www.frankenthal.de/ewf abrufbar.

NOCH FRAGEN?