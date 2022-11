Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) will kundenfreundlicher werden. Dafür soll das Bürgerbüro in der Ackerstraße in Container ausgelagert werden. Das Vorhaben, das der EWF im zweiten Vierteljahr 2023 realisieren möchte, kostet rund 80.000 Euro.

Die im Betriebsausschuss erläuterte Planung sieht vor, zwei miteinander verbundene Bürocontainer in der Südwestecke des Betriebsgeländes zwischen Sozialgebäude und Fahrradständern zu platzieren. Auf 36 Quadratmeter Fläche sollen vier Arbeitsplätze entstehen. Vorgesehen ist auch ein Schalter mit Theke. Das Bürgerbüro ist Anlaufstelle für persönliche Besuche und Beratung sowie zur Ausgabe von Abfallsäcken. Außerdem werden telefonische Anfragen und Terminvereinbarungen zur Sperrmüllabfuhr bearbeitet.

Das derzeit noch im Altbestand untergebrachte Großraumbüro hat – wie Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in der Sitzung ausführte – eine Reihe von Schwachpunkten. So sei die Wegeführung zu den Beratern mangelhaft. Die Beschäftigten hätten unter extrem hoher Lärmbelastung zu leiden, da Gespräche vor Ort und am Telefon gleichzeitig geführt werden. Außerdem fehlten Schutzvorrichtungen für den Fall, dass Kunden übergriffig werden. „Ein Umbau wäre nur schwer machbar gewesen“, sagte Knöppel. Der Kauf der Container sei die wirtschaftlichere Variante, eine Anmietung hätte 95.000 Euro gekostet.

Nutzungsdauer: drei Jahre

Der EWF rechnet mit einer Nutzungsdauer der Container von bis zu drei Jahren. Ob anschließend ein Rückbau oder ein Umsetzen wahrscheinlicher ist, hängt neben der noch nicht absehbaren Entwicklung der betrieblichen Situation auch vom Ergebnis einer Machbarkeitsstudie ab, bei der die Zusammenführung der Betriebsstätten Ackerstraße, Nachtweideweg und Wertstoffcenter auf dem Gelände der Stadtwerke in der Wormser Straße untersucht wird.

Während Adolf-José König (SPD) die Notwendigkeit einer Schutzvorrichtung für die Beschäftigten unterstrich und Hugo Campidelli (CDU) von einer guten Lösung sprach, meldete Anne Gauch (Grüne/Offene Liste) ihre Bedenken an. „Für eine Nutzung von drei Jahren kosten die Container viel Geld.“ Sie hätte es lieber gesehen, wenn in dem vorhandenen Raum eine Trennwand eingezogen und eine Theke eingebaut worden wäre. Ihre Fraktion enthielt sich der Stimme.