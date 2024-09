Wegen einer Schulung bleibt das Bürgerbüro des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) in der Ackerstraße 24 einer Mitteilung der Stadt zufolge am Mittwoch, 4. September, geschlossen. Am Donnerstag, 5. September, hat es von 13 bis 16 Uhr geöffnet, am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Weitere Infos finden sich im Netz unter www.frankenthal.de/ewf.