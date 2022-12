Der Abfallkalender für das Jahr 2023 wird nach Angaben des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) von Freitag, 9. Dezember, bis Samstag, 17. Dezember, an alle Frankenthaler Haushalte verteilt. Zusätzliche Exemplare liegen ab Montag, 19. Dezember, beim EWF in der Ackerstraße, im Wertstoffcenter im Starenweg, bei der Kompostanlage nördlich der A6 sowie beim Bürgerservice im Rathaus aus und können dort kostenlos abgeholt werden. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, bietet der Kalender auch im kommenden Jahr wieder Informationen zur Abfallwirtschaft sowie einen Blick auf die Leerungstermine von Bio-, Altpapier- und Restabfalltonne sowie des gelben Wertstoffsacks. Darin aufgelistet sind auch Sondertermine für Serviceleistungen des EWF wie die Schadstoffsammlungen. Die Broschüre informiert zudem darüber, wann es wegen Feiertagen zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr kommt. Der Eigenbetrieb weist auch auf sein Internetangebot hin: Der Kalender sei im Netz unter frankenthal.de/ewf abrufbar. Dort gebe es auch eine Onlineversion, mit der die Abholtermine einzelner Straßen gefiltert, ausgedruckt oder in den eigenen elektronischen Kalender – beispielsweise auf dem Smartphone – übertragen werden könnten. Fragen beantworten EWF-Mitarbeiter telefonisch unter der Nummer 06233 89777.