Kreuz und quer durchs Dekanat – so lautet eine Aktion des evangelischen Dekanats Frankenthal in der Osterzeit. Dabei sollen die beteiligten Kirchen möglichst mit dem Fahrrad besucht werden. Verbunden ist die bis zum 8. April laufende Rallye, die die Gemeinschaft und die Fitness stärken soll, mit einem Rätsel für die ganze Familie.

„Seit Wochen finden im Dekanat schon keine Kindergottesdienste mehr statt“, berichtet Diakon Ralf Zeeb zum Hintergrund der Aktion. Insbesondere diese Zielgruppe möchte das Kindergottesdienst-Team im Dekanat mit der Osterrallye ansprechen. Deshalb sind in erster Linie Familien mit ihren Kindern aufgerufen, sich aufs Rad zu schwingen.

In den Schaukästen der einzelnen Kirchen finden die Radler ab sofort Großbuchstaben, die sich zu einer Frage zusammensetzen lassen. In jedem einzelnen Schaukasten wartet zudem ein kleines Rätsel auf die Rallyeteilnehmer, das gelöst werden soll. Diese Aufgabe beziehe sich auf die jeweilige Kirche und ihr Umfeld, so Zeeb. Des Rätsels Lösung sei jeweils eine Zahl, die verrate, an welcher Stelle der Buchstabe aus dem Schaukasten in dem gesuchten Fragesatz steht.

Ostergeschichte hilft bei der Lösung

Wer an der Osterrallye teilnehmen will, kann sich im Pfarramt seiner Heimatgemeinde registrieren lassen. Den Teilnehmern wird ein Flyer zugeschickt, in dem alle Pfarrkirchen verzeichnet sind, die angesteuert werden müssen. Zudem erhält jeder Teilnehmer kurz vor dem Osterfest eine kleine Ostergeschichte, die bei der Lösung helfen soll.

Wer die Frage am Ende richtig zusammengestellt hat, kann sie aufschreiben und mit seiner Adresse und der Anzahl der beteiligten Kinder per Post oder E-Mail an eines der protestantischen Pfarrämter schicken oder dort selbst abgeben. Auch die Antwort zu der gesuchten Frage sollte vermerkt werden. Diese kann den Organisatoren zufolge aber auch gezeichnet oder gebastelt werden.

Noch Fragen?

Anmeldung zur Osterrallye des Protestantischen Dekanats Frankenthal in den Pfarrämtern.