Evangelische Christen können in Frankenthal die Christmette der Luther- und Friedenskirchengemeinde live oder online mitfeiern. In den Protestantischen Kirchengemeinden Eppstein und Flomersheim soll es bis 10. Januar keine Gottesdienste geben. Weihnachtstüten sollen zum Basteln anregen beziehungsweise die Andacht zu Hause ermöglichen.

Nachdem die Landesregierung und die Evangelische Kirche der Pfalz die Anzahl der Besucher für Gottesdienste auf 100 begrenzt haben, passen die evangelischen Kirchengemeinden der Stadt ihre Planungen an.

Für die Kirchen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung, seien die Gesundheit der Gläubigen aber auch die Seele wichtig. Deshalb sollen Gottesdienstfeiern live wie online angeboten werden.

Für Live-Gottesdienste seien die Corona-Vorgaben Voraussetzung: das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie das Einhalten der vorgeschriebenen Abstände. Wer einen Atemwegsinfekt oder Fieber habe, wird gebeten, zu Hause zu bleiben.

Gemeindeglieder, die zu Hause bleiben wollen, finden die Gottesdienste auf dem Youtube-Kanal Lutherkirche Frankenthal. Dazu liegen im Kirchhof der Lutherkirche und vor der Friedenskirche Hefte für die Andacht zu Hause aus.

Angebote der Friedenskirche

Der Heilig-Abend-Gottesdienst findet um 16 Uhr vor der Kirche statt. Die ausgefüllte Anmeldung aus dem Gemeindebrief mit den Kontaktdaten sei dazu mitzubringen. Am Sonntag, 27. Dezember, soll das Weihnachtsfest mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche ausklingen. Für ein Krippenspiel im Heilig-Abend-Gottesdienst sowie die Gestaltung der Weihnachtskrippe könne, wer möchte, ab Montag, 21. Dezember, bis Mittwoch, 23. Dezember, jeweils zwischen 9.30 und 11.30 Uhr, eine Bastelweihnachtstüte im Gemeindehaus in der Mozartstraße 26 abholen. Darin, so heißt es weiter, befinde sich neben kleinen Überraschungen die Vorlage einer Figur. Diese solle ausgemalt und an einem etwa einen Meter langen Stock befestigt werden. Nach dem Gottesdienst sollen die Figuren in der Kirche aufgestellt werden.

Angebote der Lutherkirche

Die Gottesdienste am Heiligen Abend finden um 17, 18 und 19 Uhr auf dem Platz vor der Kirche statt. Ein Krippenspiel und Lieder seien aufgenommen worden und würden mittels Beamer eingespielt, heißt es. Die Gläubigen sollen sich zu den Gottesdiensten am Dienstag, 22. Dezember, und am Mittwoch, 23. Dezember, jeweils von 9 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr anmelden im Büro der Lutherkirche (Telefon 06233 2729, E-Mail: pfarramt.ft.lutherkirche@evkirchepfalz.de). Keine Anmeldung sei für den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, 10 Uhr, erforderlich, der vom Geigentrio der Familie Merger gestaltet werde.

Kirchengemeinden Eppstein/Flomersheim

Bis 10. Januar sollen keine Gottesdienste stattfinden. Am 23. und 24. Dezember könnten sich Gemeindemitglieder zwischen 10 und 16 Uhr ihre „Weihnachtstüte“ an den Kirchen abholen mit Materialien und Texten für eine „Weihnachtsandacht zu Hause“. Die Tüte könne auch bestellt werden unter Telefon 06233 50068. Die Weihnachtsandacht sei auch im Internet unter www.evkirche-eppstein-flomersheim.de abrufbar.