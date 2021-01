Wegen der Corona-Pandemie bleiben die evangelischen Gottesdienste in Eppstein und Flomersheim ausgesetzt. Das hat das Protestantische Pfarramt mitgeteilt. Am Sonntag, 31. Januar, wird ein „Gottesdienst für zu Hause“ in schriftlicher Form angeboten. Er kann ab Donnerstag, 28. Januar, auf der Internetseite der Kirchengemeinde heruntergeladen werden. Eine gedruckte Version kann über das protestantische Pfarramt, Telefon 06233 50068, oder über die Presbyter bestellt werden. Zum 7. Februar wird ein Gottesdienst online gestellt und über die Website der Kirchengemeinde abrufbar sein. Weitere Infos im Netz unter http://www.evkirche-eppstein-flomersheim.de.